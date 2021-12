Von Überfliegern und Pleitegeiern der Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee erlebt ihre 70. Auflage. Dementsprechend reich ist das prestigeträchtige Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel an Geschichte und Geschichten. Hier eine Auswahl.

Es muss ein launiges Treffen gewesen sein, als am 14. Dezember 1952 eine Gruppe wagemutiger Skispringer im Posthotel in Partenkirchen die "Deutsch-Österreichische Springertournee" aus der Taufe hob. Zuvor hatten sich die Gründerväter bei einem Nachtspringen auf der Seegrube oberhalb von Innsbruck auf eine "Vier-Schanzen-Tournee" verständigt, aber wohl niemals hätten sie sich träumen lassen, dass aus der Vierschanzentournee eine der größten und prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen Europas werden würde. Ab 29. Dezember gehen die Adler in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wieder auf ...