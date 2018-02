Vonn fährt schon auf Goldkurs

Nach dem Double in Garmisch ist Superstar Lindsey Vonn vor Olympia wieder die große Gejagte. Eine Italienerin ist die größte Konkurrentin, die Österreicherinnen landeten Teilerfolge.

Die Olympiatickets waren schon vor dem Speed-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen vergeben. Die beiden Abfahrten auf der Kandahar brachten einen Hundertstelkrimi, den Superstar Lindsey Vonn mit ihren Weltcupsiegen 80 und 81 jeweils vor Sofia Goggia für sich entschied. Conny Hütter am Samstag und Tina Weirather am Sonntag komplettierten das Podest und brachten sich vor Südkorea als erste Herausforderinnen in Stellung. Anna Veith und Stefanie Venier konnten je ein Mal aufzeigen. Die Topstars und die Österreicherinnen im Form-Barometer.



Garmisch und Olympia sind ein Fall für zwei

Lange Zeit in dieser Saison war nichts mehr zu sehen von ihrer einstigen Dominanz, rechtzeitig vor den Olympischen Spielen scheint Lindsey Vonn nach zahlreichen Verletzungen und spektakulären Abflügen wieder ihre Sicherheit gefunden zu haben. Am Samstag auf verkürzter Strecke zwei Hundertstel vor Sofia Goggia, am Sonntag deren elf vor der Italienerin ist die 33-Jährige nun wieder die große Gejagte. "Ich habe selbst gezweifelt, ob ich bis Olympia wieder schnell sein kann. Dann habe ich noch härter gearbeitet und jetzt passt wieder alles zusammen", sagte Vonn. Dass sie nur mehr fünf Siege hinter Ingemar Stenmark (86) liegt, ist vorerst nur zweitrangig. "Auf diesen Rekord konzentriere ich mich nach Korea. Jetzt war mir nur wichtig, dass ich wieder Selbstvertrauen für Olympia sammeln kann. Und da ist alles nach Plan gelaufen", strahlte Vonn.