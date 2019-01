Vonn möchte trotz Problemen bis Lake Louise durchhalten

Lindsey Vonn hat sich mit Aksel Lund Svindal nach dessen angekündigtem Karriereende ausgetauscht, auch sie laboriert an Knieproblemen. "Ich bin bereit (aufzuhören, Anm.), aber ich hoffe, dass es noch nicht in diesem Moment ist und ich noch weiterfahren kann", erklärte die 34-Jährige US-Amerikanerin am Montagabend auf ServusTV.

SN/APA (dpa)/Stephan Jansen Lindsey Vonn kämpft weiter