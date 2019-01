US-Skistar Lindsey Vonn wird definitiv nicht in der Weltcup-Abfahrt am Samstag in Garmisch-Partenkirchen starten. "Sie braucht einfach noch ein bisschen Zeit", sagte Cheftrainer Paul Kristofic am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP. Ob die 34-Jährige am Sonntag im Super-G dabei sein wird, ist noch nicht klar.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Ob der Skistar im Super-G dabei sein wird, ist unklar