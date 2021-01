Vor 30 Jahren startete die WM in Saalbach 1991: Es wurde zur unvergessenen Sonnen-WM

Vor genau 30 Jahren begann die alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm - unter den denkbar schlechtesten Vorzeichen. Es wurde eine WM, über die man heute noch spricht.

Wie sich doch die Bilder gleichen: Es waren schwarze Wolken, die über diesen Ski-Wochenenden im Jänner 1991 und 2021 liegen und lagen. Heuer ist es die Coronapandemie, die in Kitzbühel der Partycrasher war, vor 30 Jahren waren es unmittelbar vor Beginn der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm der fünf Tage zuvor begonnene Golfkrieg ("Desert Storm") und der Tod des Abfahrers Gernot Reinstadler: Der war zwei Tage zuvor bei der Abfahrt in Wengen mit dem Ski im Fangnetz hängen geblieben und starb ...