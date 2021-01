Vor dem Tournee-Showdown: Stoch fliegt auf und davon

Umsturz bei der Vierschanzentournee: Der Pole Kamil Stoch dominierte das Bergiselspringen in Innsbruck und steht vor seinem dritten Gesamtsieg. Die ÖSV-Adler enttäuschten abermals.

Eine alte Skispringerweisheit hat sich am Sonntag wieder einmal bewahrheitet: Wer es über den Bergisel schafft, gewinnt die Vierschanzentournee. In diesem Fall ist es der Pole Kamil Stoch, der in Innsbruck einen eindrucksvollen Sieg feierte und damit beim großen Finale am Dreikönigstag in Bischofshofen um den goldenen Adler springt.

Stoch holte sich bei schwierigen, weil wechselnden Windverhältnissen mit 127,5 und 130,0 Metern seinen zweiten Sieg beim Bergiselspringen nach 2018. Damals hatte der Pole alle vier Tourneespringen und die ...