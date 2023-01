Vor Kitzbühel: Die Last auf Kriechmayrs Schultern

Als letzter echter Sieganwärter im Abfahrtsteam wird Vincent Kriechmayr künftig noch breitere Schultern brauchen.

Da war es nur noch einer: Nach dem Rücktritt von Matthias Mayer Ende Dezember und dem verletzungsbedingten Ausfall eines halben Abfahrtsteams findet sich Vincent Kriechmayr in der Rolle wieder, die er nie angestrebt hat: In der des Leitwolfs. Schon der Begriff schreckt den eher introvertierten Mühlviertler fast: "Einen Leitwolf gibt es bei uns nicht und den braucht es nicht. Wir haben ein super Teamgefüge, die Jungen sind auch schon richtig goschert."

Aber auch wenn er es noch so wortgewandt zu dementieren versucht, so ist doch klar: Kriechmayr ist der letzte potenzielle ÖSV-Siegläufer vor den Abfahrts-Highlights in Kitzbühel (Freitag und Samstag, jeweils 11.30) sowie bei der nahenden Ski-WM im französischen Courchevel im Februar. Zumindest diesen Fakt akzeptiert er. "Natürlich haben wir im Team andere Erwartungen, natürlich wollen wir mehr. Aber ein Hemetsberger ist im Training unglaublich stark, die Jungen sind auch gut, aber die brauchen noch Zeit. Julian (Schütter, Anm.) hat schon einige super Rennen gemacht, so weit war ich in meinem ersten Jahr noch nicht", sagt Kriechmayr und schweift ab in seine Anfangsjahre. Sein erster Auftritt in Kitzbühel sei von nackter Angst geprägt gewesen. "Unmittelbar davor kam der Film "Hell of a ride" heraus und den habe ich mir vor dem ersten Trainingslauf angeschaut. Das hätte ich besser nicht gemacht." Auch an seine erste Weltcup-Abfahrt in Lake Louise (Kan) kann er sich noch gut erinnern. "Es war eisig und schlagig von oben bis unten und ich war nur froh, wie ich im Ziel gestanden bin. Alle anderen haben nur geschwärmt: So einfach, so schön zu fahren. Da bin ich zu den Trainern gegangen und habe gesagt: Wenn das die einfachste Abfahrt der Saison ist, braucht ihr mich bei den anderen erst gar nicht aufzustellen." An diesen Moment denkt Kriechmyr fast mit Wehmut zurück. "Dieses Kribbeln und diese Anspannung im Training möchte ich noch einmal erleben." Das sei selbst in Kitzbühel mittlerweile anders. "Natürlich ist Respekt da, aber in meinem Alter weiß man auch, wo man Tempo herausnehmen kann, um alles zu entschärfen."

Auch da habe er viel von Matthias Mayer gelernt. Den vermisst er nicht nur, weil er sich im Schatten von Mayer sehr wohl gefühlt hat, "sondern weil es ein echter Freund war". Und korrigiert sich sofort. "Ein echter Freund ist. Denn er ist ja nicht weg." Außerdem habe Mayer das Charity-Projekt der ÖSV-Abfahrer gegründet - einen Verein, in den jeder Fahrer zehn Prozent seines Preisgeldes einzahlt. Kriechmayr kassierte im letzten Winter 215.000 Euro Preisgeld ein, macht rund 20.000 Euro für den karitativen Fonds. Auch das will er nicht an die große Glocke hängen. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir unseren Sport ausüben können und damit sogar noch Geld verdienen dürfen. Da sollte das normal sein."

Doch spätestens in Courchevel Mitte Februar wird es für den amtierenden Abfahrt- und Super-G-Weltmeister vorbei sein mit Understaments und Kleinmachen. Dann ist er Titelverteidiger und als Sieger der WM-Generalprobe im Vorjahr der logische Favorit. "Der Sieg war beim Weltcup-Finale auf Frühjahrsschnee, bei der WM werden die Bedingungen ganz anders sein".