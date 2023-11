Vor 100. Podestplatz im Weltcup: Stefan Kraft eröffnet in Ruka die Rekordjagd

Jetzt geht es schnell: Dienstag Anreise nach Finnland, Mittwoch erstes Training auf der Rukatunturi-Großschanze nahe Kuusamo, Freitag Qualifikation, Samstag und Sonntag die ersten zwei Weltcupspringen der Saison 2023/24. Auch Stefan Kraft hat einen klaren Plan für den heiß ersehnten Weltcupstart der Skispringer im bis zu minus 15 Grad kalten "Gefrierschrank" am Polarkreis. Nämlich: "Von Beginn an vorn dabei zu sein", sagte der ÖSV-Star, der von einer "gelungenen Vorbereitung" und "sehr guten Kraftwerten" spricht.

Dass der 30-fache Weltcupsieger mit einer besonderen Vorfreude zum Nordic Opening nach Ruka reist, kommt nicht von ungefähr. Kraft stand bei den letzten fünf Einzelbewerben in Finnland immer auf dem Stockerl (zwei Siege, zwei Mal Zweiter, ein Mal Dritter). Gelingt ihm auch in Ruka der Sprung auf das Podium, würde er ein besonderes Jubiläum feiern. Aktuell hält Kraft bei 98 Podestplätzen im Weltcup, nur der Finne Janne Ahonen hat mehr (109). Und noch einen Rekord könnte der 30-jährige Salzburger im Skisprung-Winter 2023/24 ausbauen: Kraft ist der einzige Athlet, der seit 2012/13 in elf aufeinanderfolgenden Saisonen mindestens ein Mal auf dem Weltcuppodest stand. Diese Konstanz ist bemerkenswert, genauso wie die aktuelle Form des ÖSV-Vorfliegers, wie Cheftrainer Andreas Widhölzl den SN bestätigte: "Mit Daniel Tschofenig haben wir einen sehr talentierten und aufstrebenden Springer im Team, nach wie vor ist es aber schon der Krafti, der den Ton angibt."