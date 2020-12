Vorerst kein Comeback von Bernhard Gruber

Der Heimweltcup in Ramsau am Dachstein findet nun doch ohne den Ex-Weltmeister statt.

Ramsau am Dachstein ist am kommenden Wochenende Schauplatz nordischer Großkampftage. Neben den Skisprung-Damen um Chiara Hölzl rittern auch die Kombinierer und erstmals auch Kombiniererinnen um Weltcuppunkte. Für die international viel beachtete Premiere der Kombi-Damen hat der ÖSV am Sonntag folgendes Quartett nominiert: Claudia Purker (S), Lisa Hirner (ST),

Anna-Lena Slamik (T) und

Sigrun Kleinrath (OÖ).

Im Herren-Aufgebot fehlt hingegen der prominenteste Name: Bernhard Gruber. Der Ex-Weltmeister, der sich im März dieses Jahres einer Herzoperation unterziehen musste und sein ...