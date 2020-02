Cheftrainer Andreas Puelacher über das unverhoffte Heimspiel in Saalbach, den abgesagten China-Test und warum Matthias Mayer diese Woche im Mittelpunkt steht.

Erst der Sturm, dann der Neuschnee - der erste Trainingstag für die Abfahrt auf dem Zwölferkogel in Saalbach-Hinterglemm wurde am Dienstag schon um sieben Uhr morgens abgesagt, am Mittwoch (12.45) sollte es klappen. Den Teams blieb nur eine Streckenbesichtigung im ...