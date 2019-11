Vorfreude bei Benjamin Karl auf Heim-Weltcup in Lackenhof

Schon zwei Monate vor dem Event herrscht bei Lokalmatador Benjamin Karl Vorfreude auf den Snowboard-Weltcup im niederösterreichischen Lackenhof. Vor zwei Jahren bei der ersten Veranstaltung am Ötscher sei er mit einem Knöchelbruch gestartet und habe seine Karriere riskiert, "dementsprechend ist ein Sieg in Lackenhof etwas ganz Besonderes", sagte Karl am Donnerstag.

SN/APA (KEYSTONE)/GIAN EHRENZELLER Karl freut sich auf die Weltcup-Station am Ötscher