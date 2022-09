Warum die Planai jetzt verkehrt herum befahren wird

Neben den Alpinen mit dem legendären Nightrace haben nun auch die Skibergsteiger ihren Heimweltcup in Schladming.

Die Zeiten des Einbahnfahrens im Skisport sind vorbei: Der Boom des Tourenskigehens führt mittlerweile auf vielen Pisten zu Verkehr in beiden Richtungen. Im kommenden Winter wird einer der berühmtesten Hänge des Landes nicht nur abwärts, sondern auch aufwärts rennmäßig befahren: Die Planai in Schladming ist nach dem Nightrace-Weltcupslalom (24. Jänner 2023) auch Schauplatz eines Weltcups der Skibergsteiger (17. bis 19. März 2023).

Am Freitag trafen sich Akteure der beiden Sparten auf der noch grünen Planai. Die ÖSV-Slalomasse Manuel Feller und Marco Schwarz können es schon jetzt kaum noch erwarten, wieder vor voller Kulisse ins Zielstadion zu rasen. Nach zwei Corona-Ausgaben mit keinem bzw. sehr reduziertem Publikum sollte es in diesem Winter wieder ein Nightrace wie damals werden.

Auf solche Erinnerungen können die Skibergsteiger vor ihrer Planai-Premiere naturgemäß nicht zurückgreifen. Allerdings haben Tourengeher in der Vergangenheit schon den Hang bezwungen. Die aus Schladming stammende ÖSV-Weltcupläuferin Johanna Hiemer sagt: "Meine Eltern haben in den frühen 2000er-Jahren schon Skibergsteiger-Bewerbe hier hinauf organisiert." Ihr Vater Wolfgang Erhart, ein Triathlon- und Ausdauersport-Allrounder, war seiner Zeit einfach voraus.

Voraus laufen möchte wiederum Johanna selbst bei ihrem "Weltcup dahoam". Von ihrem Elternhaus kann sie in zwei Minuten zur Talstation der Planaibahn spazieren. Als Mutter zweier Buben (vier und zwei Jahre alt) mit Olympiaambitionen lässt sie die Sportwelt aufhorchen. Um in Cortina 2026 dabei zu sein, fokussiert sich die Individual-Spezialistin zunehmend in Richtung Sprint. Denn nur die kürzeste Disziplin im Skibergsteigen wird olympisch sein.

Einen Sprint wird es - neben einem Verticalbewerb über 600 Höhenmeter - auch bei der Weltcuppremiere in Schladming geben. Das Zielstadion wird dabei zwar nicht so gut gefüllt sein wie bei den Alpinen, aber eine große Publikumswirkung erhoffen sich die Skibergsteiger allemal. Der Sprint wird am Abend bei Flutlicht immerhin Nightrace-Atmosphäre verbreiten.

Dass ein Flutlichtspektakel in Zeiten einer Energiekrise hinterfragt wird, liegt auf der Hand. Georg Bliem, der Geschäftsführer der Planai-Bergbahnen, sieht den Verbrauch aber im überschaubaren Bereich: "Ein Abend mit voller Beleuchtung kostet 4300 Euro."

Für die ÖSV-Skibergsteiger ist der Heimweltcup das Tüpfelchen auf dem i als Motivation für die neue Saison. Es geht heuer so früh wie noch nie los: Schon am 24. November ist Val Thorens (FRA) die erste Weltcupstation. Höhepunkt des Winters ist die WM in Boi Taull (SPA) im Februar. Langer Atem ist gefragt, denn erst am 12. April wird der Weltcup in Tromsö (NOR) abgeschlossen.