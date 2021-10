Warum Roswitha Stadlober ÖSV-Präsidentin bleiben könnte

Roswitha Stadlober steht vorerst dem ÖSV vor. Eine Rolle, die ihr viele im Verband durchaus auch langfristig zutrauen.

Völlige Überraschung - das war die erste Reaktion im ÖSV auf den ebenso überraschenden Rücktritt von ÖSV-Präsident Karl Schmidhofer. Wie überrascht man wirklich war, zeigt ein Detail: Nach dem Rücktritt bat man Juristen, die weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit den Statuten abzuklären, da eine explizite Regelung für so einen Fall fehlt - klar, die hat man in der 31-jährigen Alleinherrschaft von Peter Schröcksnadel zuvor ja auch nicht gebraucht.

Die Lösung: Wie berichtet, übernimmt die dienstälteste ÖSV-Vizepräsidentin, das ist ...