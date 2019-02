Was bringt die Zukunft von Marcel Hirscher?

Statt einer Pause nach Åre dreht der Ski-Superstar jetzt erst richtig auf: Zehn Rennen will er heuer noch bestreiten, dann seine Zukunft klären. Es gibt erste zweideutige Anzeichen.

Der achte Gesamt-Weltcup-Titel ist Marcel Hirscher fast nicht mehr zu nehmen, seit dem vergangenen Wochenende ist er der an WM-Titel (sieben Gold, vier Silber) erfolgreichste Fahrer der Ski-Geschichte und die sportlichen Ziele, die der 29-jährige Salzburger noch haben könnte, die werden langsam dünn gesät. Das alles heizt die Frage an, ob man Marcel Hirscher am Sonntag in Are zum letzten Mal bei einem WM-Lauf am Start gesehen hat. "Wahrscheinlich ist es so", sagte er, doch auch da vermied er tunlichst eine Festlegung - genauso wie auf die Frage, ob er kommende Saison noch am Start stehen werde. "Jetzt noch zehn Rennen, dann eine längere Pause und dann könnt ihr mich das fragen", sagte Hirscher.