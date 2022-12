Was der Skiweltcup so zu bieten hat(te)

Österreich hat keine Überflieger und Siege zu feiern, dafür beachtliche Comebacks. Die Abfahrt von Beaver Creek wird in Gröden nachgetragen.

Der Skiweltcup kehrt diese Woche nach Europa zurück. Wer und was hat bisher das Geschehen bestimmt? Die Tops und Flops aus (erst) zwölf Rennen.Das Überflieger-Duo: Aleksander Aamodt Kilde vor Marco Odermatt - ein Duett reicht derzeit, um die Speedbewerbe zu dominieren. Alle vier Rennen in Übersee wurden Beute der beiden auch technisch brillanten Fahrer mit dem Gefühl für Tempo und Kurven. Dazu kamen ihnen die Bedingungen in Lake Louise und Beaver Creek auch zugute. Das wird bei der Fortsetzung in ...