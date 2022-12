Was Skibergsteigen mit der Formel 1 verbindet

Im Sprint zählt jede Sekunde: Vor dem Weltcup in Italien übten die Österreicher daher verstärkt ihre "Boxenstopps".

Ein neues Zeitalter ist angebrochen im Skibergsteigen. Mit Blick auf die Olympiapremiere dieser Sportart in Mailand/Cortina 2026 verlagert sich der Fokus im Weltcup auf den Sprint. Denn nur der im K.o.-System ausgetragene Kurzbewerb wird - neben einer Mixed-Staffel - im Zeichen der fünf Ringe stattfinden. Auf der zweiten Station in Ponte di Legno geht es am Freitag mit einem Sprint los, und Österreichs Abordnung (zwei Frauen, sieben Männer) will besser abschneiden als jüngst beim Auftakt in Frankreich.

Der Kärntner Paul Verbnjak, der im Sprint von Val Thorens nur auf Rang 40 gelandet ist, bringt auf den Punkt, was wichtig ist: "Wir haben in den vergangenen Wochen nochmals gezielt die Wechsel trainiert." Dem Auf- und Ablegen der Steigfelle kommt bei den nur wenige Minuten dauernden Sprintrennen eine ähnlich große Bedeutung bei wie den Reifenwechsel-Boxenstopps in der Formel 1: Ein falscher Griff kann die entscheidenden Sekunden kosten, die man auf der Piste nicht mehr aufholt.

Das längere Individual verzeiht noch eher solche kleinen Fehler. In Ponte di Legno nur im Individualrennen am Sonntag unterwegs ist - so wie der mittlerweile 47-jährige Langlauf-Olympiasieger Christian Hoffmann - der junge Salzburger Hannes Lohfeyer. Das ÖSV-Frauenduo Sarah Dreier und Johanna Hiemer muss Vielseitigkeit beweisen und in beiden Bewerben antreten. Dreier hat vorigen Winter an gleicher Stelle in einem Verticalrennen mit Platz drei geglänzt. "Ob es heuer auch so weit nach vorne geht, kann ich noch nicht einschätzen", sagt die Lehrerin aus Neukirchen. Die in Bayern lebende Steirerin Johanna Hiemer muss sich als zweifache Mutter ihre Zeit gut einteilen. Daher übt sie den schnellen Wechsel mitunter auch als "Trockentraining" in voller Montur im Fitnessstudio ihres Mannes.

ÖSV-Aufgebot Sprint (Freitag): Sarah Dreier, Johanna Hiemer; Daniel Ganahl, Christof Hochenwarter, Armin Höfl, Andreas Mayer, Julian Tritscher, Paul Verbnjak, Daniel Zugg .

ÖSV-Aufgebot Individual (Sonntag): Sarah Dreier, Johanna Hiemer; Daniel Ganahl, Christof Hochenwarter, Christian Hoffmann, Armin Höfl, Hannes Lohfeyer,

Andreas Mayer, Nils Oberauer, Julian Tritscher, Paul Verbnjak, Daniel Zugg.