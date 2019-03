Weitermachen oder nicht? Marcel Hirscher lässt seine sportliche Zukunft weiter offen

Die "Frage aller Fragen" blieb auch am Dienstag bei Hirschers Pressekonferenz unbeantwortet. Eine Tendenz gebe es - jedoch nur eine ganz leichte.

Der Rekord-Weltcup-Sieger Marcel Hirscher und Raiffeisen-Werbechef Leodegar Pruschak traten in Wien vor die Kameras. Erst gab es einen umfassenden Rückblick auf die höchst erfolgreiche Saison des Salzburgers.

Dann ergriff Hirscher mit einem "Griass eich" das Mikrofon und lud die Presse zu "fast jeder Frage" ein. Diese Chance nutzten die Reporter für "die Frage aller Fragen": Wird er weitermachen oder aufhören?

"Ich muss euch leider enttäuschen", erklärte er und bat um Verständnis, dass es nur 48 Stunden nach dem offiziellen Saisonende noch keine Entscheidung von ihm gebe. "Aufhören wenn's am schönsten ist" sei jedenfalls keine Option: "Sonst hätte ich 2012 in Schladming aufgehört". Und er ergänzte: "Ich bin jetzt zehn Jahre in dem ganzen Zirkus dabei, und dass man da früher oder später Federn lässt, ist ganz klar. Mal sehen, wie ich in den Sommer reinkomme." Gegen Ende der Saison sei er aber durchaus sehr müde gewesen.

Der Spaß am Rennfahren war und bleibt seine Motivation. "Sollten die Grundparameter stimmen, sprich dass ich mental und körperlich in der Lage sehe" - dann sei das ein möglicher Anstoß für eine etwaige kommende Saison, so Hirscher. Er freue sich, dass sein Team und er nie müde geworden seien, motiviert zu arbeiten.

Rückblick auf die Saison

Der 30-Jährige hat in der vergangenen Saison erneut den Gesamtweltcup gewonnen, bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Aare holte er Gold im Slalom. Insgesamt gewann Hirscher in seiner Karriere sieben Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, zwei bei Olympischen Spielen, dazu acht Gesamtweltcup-Siege und jeweils sechs kleine Kristallkugeln für die Slalom- und die Riesenslalom-Wertungen.

Bei Weltcuprennen stand Hirscher insgesamt 67 Mal ganz oben auf dem Treppchen - nur der Schwede Ingemar Stenmark war bei den Herren in dieser Statistik noch erfolgreicher als er.

Hirscher hatte zuletzt die Spekulationen über ein mögliches Karriereende angeheizt. Die abgelaufene Saison 2018/2019 bezeichnete er bereits als "Extrasaison". "Grundsätzlich wäre letztes Jahr der perfekte Zeitpunkt zum Aufhören gewesen", sagte Hirscher nach dem Saisonfinale in Soldeu. Vor allem den "ganzen Wahnsinn drumherum" möge er nicht gern. "Und es wird immer mehr."

Der alpine Ski-Zirkus wird in der kommenden Saison in Felix Neureuther, Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn bereits einige Stars und Publikumslieblinge verlieren. Neureuther hatte sich am Montag die Fortsetzung von Hirschers Karriere gewünscht.

Auf die Frage, welches sein emotionales Highlight der Saison gewesen sei, nannte er Alta Badia als klassischen RTL, den er zum sechsten Mal gewonnen hat. Angesichts der Umstände (Plusgrade) sei der Ausgang dieses Rennens erleichternd gewesen.

Jetzt ist die Familie dran

Schon am Sonntag nach dem letzten Rennen der Weltcupsaison in Soldeu (Andorra) konnte sich Marcel Hirscher nicht festlegen. Er sagte: "Ich möchte das aber so schnell wie möglich entscheiden." Der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger freue sich jetzt erst einmal auf seine Familie und aufs private Skifahren, sagte er.

Am Dienstag betonte er, dass seine Sommer mit täglichem Training verbunden seien. "Dass ich auf der Couch huck' und mir fad ist, das gibt's nicht", so Hirscher.

Hirschers Verhältnis zu Peter Schröcksnadel

Warum Hirscher nach dem Dopingskandal von Seefeld ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel verteidigt und vieles im Zuge der Aufdeckungen unfair gefunden habe, beantwortet der Salzburger so: "Der Präsident macht es ehrenamtlich, er hat nicht wirklich viel davon, dass er für den Skiverband alles aufstellt. Wer kann diese Lücke füllen?"

Nachbetrachtung - die Pressekonferenz in voller Länge:

Quelle: SN