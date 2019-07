Weitermachen oder Rücktritt? Marcel Hirscher lässt Entscheidung offen

Ski-Star Marcel Hirscher hat den für 6. August in Golling geplanten Medientag abgesagt. Bei diesem traditionellen Sommergespräch wollte der Salzburger bekanntgeben, ob er seine sportliche Karriere fortsetzt. In einer E-Mail an die Medien erklärte der achtfache Gesamtweltcupsieger nun, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Marcel Hirscher hat noch keine Entscheidung getroffen