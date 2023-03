Weltcup auf der Planai beflügelt Dreier & Co.

Skibergsteiger fiebern den Heimrennen am Wochenende in Schladming entgegen.

"Die Weltcuprennen bei mir daheim werden das Highlight des Winters", sagt Johanna Hiemer. Das will etwas heißen für die Durchstarterin der Saison im Skibergsteigen. Immerhin gab es jüngst auch eine Weltmeisterschaft, bei der die 28-jährige Schladmingerin im Individualbewerb sogar knapp an den Medaillen dran war. Doch auf der Planai, das ist etwas Besonderes: "Dort habe ich sicher mehr Pistenkilometer gemacht als sonst irgendwo." Außerdem werden viele Freunde und Familienmitglieder an der Strecke stehen, allen voran ihre beiden Söhne Emil und Paul, vier und zwei Jahre alt.

Ein Sprint am Samstag (8.30) und ein Vertical am Sonntag (11.20) sind die ersten Weltcuprennen in Österreich seit Bischofshofen 2018. Überhaupt gastiert die höchste Kategorie der Tourenski-Rennsportler hierzulande erst das dritte Mal. Mit einem Heimrennen trägt der ÖSV der gestiegenen Bedeutung seiner jüngsten Sparte Rechnung. 2026 erlebt das Skibergsteigen mit Sprint und Teamstaffel seine Olympiapremiere. Sportlich sind die rot-weiß-roten Skibergsteiger bereits auf Augenhöhe mit den Topnationen angekommen. Sichtbares Zeichen dafür war bei der WM neben mehreren Medaillen in den männlichen Nachwuchsklassen Silber für Sarah Dreier im Vertical. Die Pinzgauerin will den Schwung gleich nach Schladming mitnehmen: "Als Vizeweltmeisterin zum Heimweltcup anzureisen, fühlt sich schon ziemlich cool an." Das Vertical wird über 600 Höhenmeter gehen.

Auch Armin Höfl vom ÖSV-Herrenteam fiebert dem Wochenende als steirischer Lokalmatador schon entgegen: "Der Heimweltcup bedeutet mir wahrscheinlich noch mehr als die vergangene WM", sagt er. Was einerseits an den vielen Freunden und Familienmitgliedern an der Strecke liegt, aber auch an der besonderen Bühne: Das Skibergsteigen, eigentlich ein hochalpiner Sport kommt beim rasanten Sprintrennen den Zuschauern sozusagen entgegen. Die komplette Strecke am Schlusshang der Planai ist vom Stadion aus komplett einsehbar.

Rund 200 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen sind für die Rennen am Wochenende genannt. Um optimale Bedingungen für die Bewerbe zu garantieren, laufen die Vorbereitungen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Etwa 80 Helfer und Freiwillige tragen auf und abseits der Strecke zum Gelingen der Premiere auf der Planai bei. Bis zum Start des ersten Rennens werden noch rund vier Kilometer TV-, Strom- und Datenkabel verlegt sowie etwa ein Kilometer Sicherheitszäune und Absperrungen aufgebaut.

Das ÖSV-Aufgebot

Sprintrennen: Sarah Dreier, Johanna Hiemer, Lisa Rettensteiner; Christof Hochenwarter, Armin Höfl, Andreas Mayer, Paul Verbnjak, Daniel Zugg.

Vertical: Sarah Dreier, Johanna Hiemer, Lisa Rettensteiner; Daniel Ganahl, Christof Hochenwarter, Armin Höfl, Christian Hoffmann, Andreas Mayer, Paul Verbnjak, Daniel Zugg.

Programm

Freitag: Eröffnungsfeier, Hauptplatz Schladming (19 Uhr)

Samstag: Sprintrennen, Start und Ziel Planai Stadion (8.30 Uhr Qualifikationen, 9.30 Uhr Finale Damen und Herren, 17 Uhr Siegerehrung/Hauptplatz)

Sonntag: Verticalrennen, Start Planai Stadion - Ziel Planai Mittelstation (11.20 Uhr Start Herren, 12.05 Uhr Start Damen, 13.30 Uhr Siegerehrung/Kessler Alm)