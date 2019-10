Weltcup-Auftakt in Sölden ohne Liensberger

Der alpine Weltcup-Auftakt in Sölden findet doch ohne Katharina Liensberger satt. Die für den Riesentorlauf am Samstag nominierte Vorarlbergerin hat den notwendigen Ausrüstervertrag mit Rossignol noch immer nicht unterschrieben und kann daher nicht an den Start gehen. Liensberger hat noch bis 15. November Zeit für die Vertragsunterzeichnung. Ihr Ersatz in Sölden ist Nadine Fest.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Katharina Liensberger hat noch keinen Ausrüstervertrag