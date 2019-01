Weltcup bringt Schub fürs Skibergsteigen

Bischofshofner Veranstalter meisterten die Herausforderung durch das Schneechaos und beeindruckten damit den Weltverband.

Eine neue Ära für den österreichischen Skibergsteigersport bricht an diesem Wochenende an. Die Weltcupbewerbe in Bischofshofen und Mühlbach/Hochkönig sind die ersten hierzulande seit zwölf Jahren.

Für die Aufholjagd Österreichs in dieser lange Zeit vernachlässigten Wintersportdisziplin wird dies einen Schub bringen, sind die Experten überzeugt. "Großveranstaltungen sind ausgesprochen wichtig für die Entwicklung", sagt Karl Posch, der heimische Vorkämpfer der Skibergsteiger. Dass Österreich auch im Weltcupkalender vertreten ist, stellt für ihn nur einen Schritt vorwärts dar. Ebenso wichtig wird der erste olympische Auftritt der Disziplin in knapp einem Jahr: Dann ist Skibergsteigen Teil der Youth Olympic Games in Lausanne. Bei den Olympischen Winterspielen könnte es 2026 so weit sein.

Die Weltcuprennen im Salzburger Land mit 400 Teilnehmern aus 17 Nationen sollen zeigen, dass es beim Skibergsteigen um knallharten Leistungssport geht.

Der Sprint im Sprungstadion von Bischofshofen (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) und der Individualbewerb zwischen Stadion und Hochkeil am Sonntag wurden erst durch ein erfahrenes Veranstalterteam möglich gemacht, ebenso das nicht zum Weltcup zählende Vertical am Samstag. Karl Posch hat von den Vertretern des Weltverbands höchst positive Signale empfangen: "Die Funktionäre sind sehr angetan. Andere Veranstalter hätten bei dem Schneechaos die Flinte ins Korn geworfen."

Die Organisatoren um Thomas Wallner haben in Windeseile eine neue Individual-Strecke bereitgestellt. "Die ist um nichts leichter als die ursprünglich geplante unter den Mandelwänden", sagt Posch. Nächstes Jahr soll das pittoreske Ambiente wieder befahren werden, dann aber im Rahmen der Alpencupserie. Der Weltcup rotiert 2020 weiter zum Jennerstier in Berchtesgaden.