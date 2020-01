Weltcup-Debüt für Jugend-Olympiasieger Wörgötter

Der Tiroler Marco Wörgötter gibt am Wochenende in Sapporo sein Debüt im Skisprung-Weltcup. Der 17-Jährige, unlängst Goldmedaillengewinner bei den olympischen Jugendspielen in Lausanne, ersetzt im ÖSV-Team Philipp Aschenwald. Der Gesamtweltcup-Achte erhält eine Erholungspause, das restliche Team um Topmann Stefan Kraft bleibt unverändert.

"Philipp Aschenwald macht jetzt eine Pause. Es schadet sicher nicht, wenn man die Batterien wieder voll auflädt. Danach kann er frisch in den Weltcup zurückkehren, das sollte langfristig positiv sein", meinte ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder. Mit Marco Wörgötter werde ein vielversprechendes Talent erstmals Weltcup-Luft schnuppern. "Eine gute Gelegenheit, um einen jungen Athleten an die Weltspitze heranzuführen." Bei den Damen kehrt Sara Marita Kramer in Oberstdorf ins österreichische Aufgebot zurück. Am WM-Schauplatz von 2021 sind wie in Sapporo zwei Einzelbewerbe angesetzt. ÖSV-Aufgebote Skisprung-Weltcup am Wochenende: Herren für Sapporo (JPN): Michael Hayböck, Daniel Huber, Jan Hörl, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Marco Wörgötter. Damen für Oberstdorf (GER): Lisa Eder, Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz, Sara Marita Kramer, Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger Quelle: APA