Nicole Schmidhofer krönt eine herausragende ÖSV-Saison mit Abfahrts-Kristall, Mirjam Puchner ihr Comeback mit dem Sieg. Dennoch strahlten nach einer Verletzung nicht alle um die Wette.

Die Saison der Abfahrerinnen im alpinen Skiweltcup hat so geendet, wie sie begonnen hat - mit einem Triumph in Rot-Weiß-Rot. Mirjam Puchner feiert beim Finale in Soldeu völlig überraschend ihren zweiten Weltcupsieg, Nicole Schmidhofer sichert sich die erste Kristallkugel für ...