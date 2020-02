Weltcup-Finale in Cortina ohne Zuschauer: "Eine Katastrophe"

Im Österreichischen Skiverband (ÖSV) ist das Coronavirus vor dem Wochenende im alpinen Ski-Weltcup in Hinterstoder bisher nur ein Randthema. Die Verbandsspitze und die Athleten verfolgen die Verbreitung des Erregers in Europa aufmerksam, aber nicht hysterisch. Dass das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo - Stand jetzt - vor leeren Zuschauerrängen steigen soll, bereitet da fast mehr Bauchweh.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Puelacher bedauert, dass die Rennen ohne Zuschauer stattfinden sollen