Weltcup-Herausforderung Gröden: Das ewige Mysterium Saslong

Steven Nyman, Bryce Bennett oder Max Rauffer - auf kaum einer Abfahrt sind Außenseitersiege so häufig wie im Grödnertal. Warum das so ist, darüber rätselt selbst die Elite.

Es ist eine besondere Woche, die heuer auf der Saslong im Grödnertal zelebriert wird: Es steht immerhin schon das 100. Weltcup-Rennen auf der Strecke an, das hätte eigentlich die klassische Herren-Abfahrt am Samstag sein sollen, weil man aber ein Rennen (Beaver Creek) am Donnerstag übernommen hat, ist es nun schon der Super G am Freitag.

100 Rennen, da sollte man eigentlich meinen, dass es kaum mehr ein Geheimnis auf der Strecke geben sollte, die schon 1969 im Weltcup ...