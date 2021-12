Weltcup-Hoffnung Brennsteiner: "Der schwierigste Hang im ganzen Skizirkus"

Stefan Brennsteiner geht als Routinier im ÖSV in die Weltcup-Fortsetzung in Val d'Isère - nach einem Training mit Hirscher.

Diese Rolle ist reichlich neu für Stefan Brennsteiner: Nach der Verletzung von Roland Leitinger und beim überraschenden Comeback von Marco Schwarz geht der 31-jährige Pinzgauer an diesem Wochenende quasi als Leitwolf der ÖSV-Techniker in die Rennen in Val d'Isère. Auf der berüchtigten Face de Bellevarde, 1992 Austragungsort der olympischen Ski-Bewerbe, geht der Weltcup nämlich am Samstag mit einem Riesentorlauf und am Sonntag mit einem Slalom weiter.

Für Brennsteiner ein Hang, der es in sich hat: "Für mich ist ...