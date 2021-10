Weltcup-Hoffnung Brennsteiner: Vier Kreuzbandrisse waren der Karrierestart

Der ewige Pechvogel Stefan Brennsteiner ist in der Weltspitze angekommen. Wie Erfolg und Verletzungen zusammenhängen.

Er ist Stammgast in Sölden und doch ist heuer alles neu: War der Gletscherauftakt für den Pinzgauer Stefan Brennsteiner bisher meist der erste Schritt beim nächsten Comeback, so ist der 30-Jährige heuer ein heißes Eisen im Kampf um eine Top-Platzierung für den ÖSV. Mit einem furiosen Saisonfinish mit einigen Top-5-Plätzen, darunter zwei Podestplätze in Bansko und Kranjska Gora, hat sich Brennsteiner auf Platz acht in der Riesentorlauf-Rangliste vorgeschoben - und ist damit die Nummer eins im ÖSV-Team.

So ...