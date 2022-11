Weltcup in Levi: Die Damen auf der Spur von "Mr. Snow"

Endlich Schnee und Weltcup: Die Slalom-Damen starten in Levi die Saison.

"Ferdl", "Leo" und Mr. Snow" - das ist die Sammlung von Marcel Hirscher an Rentieren, die er für seine Siege in Levi symbolisch bekommen hat - denn die Tiere werden ja nicht mitgeschickt, sondern bleiben in der Herde und der Sieger darf ab und an vorbeischauen und Futter bringen. Eigentlich eine durchaus kostenschonende Marketing-Idee.

Zwei der Rentiere sind auch heuer schon reserviert, beginnt der Damen-Weltcup doch an diesem Wochenende in Levi mit zwei Slaloms. Das ist die einseitigste ...