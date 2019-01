Weltcup-Rennen der Herren in Adelboden nicht in Gefahr

Die Weltcuprennen der alpinen Skiherren am Wochenende in Adelboden sind vom Wetter nicht gefährdet. Am Mittwoch rieselten zwanzig Zentimeter vom Himmel, auch für Donnerstag war Schneefall vorhergesagt. Mit Freitag enden aber die Niederschläge. "Bei uns ist alles im grünen Bereich", hieß es aus der Medienabteilung auf APA-Anfrage.

Samstag steht auf dem Chuenisbärgli ein Riesentorlauf auf dem Programm, Sonntag ein Slalom. Die Speed-Bewerbe der Damen in St. Anton waren am späten Mittwochnachmittag wegen der Schneelage und Lawinengefahr vorzeitig abgesagt worden. Anzeige Quelle: APA