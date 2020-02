Weltcup-Rennen der Techniker in Japan bestätigt

Die Speed-Rennen der alpinen Ski-Herren in Yanqing sind wegen der Verbreitung der neuen Lungenkrankheit (Coronavirus) in China bereits Ende Jänner abgesagt worden, jene der Techniker eine Woche später in Niigata Yuzawa Naeba in Japan wurden indes bestätigt. Das teilte der Ski-Weltverband am Donnerstag mit. Am 22./23. Februar sollen in Japan ein Riesentorlauf und ein Slalom in Szene gehen.

SN/APA (AFP/Symbolfoto)/CHRISTOF ST Technik-Bewerbe in Japan wurden bestätigt