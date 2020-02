Weltcup-Rennen in Kranjska Gora statt Maribor

Die Damen-Weltcup-Rennen in einer Woche sind von Maribor nach Kranjska Gora verlegt worden. Das teilte der Skiweltverband FIS am Freitag mit und begründete die Entscheidung mit dem Schneemangel in Maribor. An den Startzeiten für den Riesenslalom am Samstag (10.00/13.00 Uhr) und den Slalom am Sonntag (10.15/13.45 Uhr) ändere sich nichts. Kranjska Gora ist deutlich höher gelegen als Maribor.

Quelle: Apa/Dpa