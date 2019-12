Weltcup-Start der Crosser mit neuer Spannung

Mit zwei Rennen in Val Thorens starten die Ski Crosser am Freitag und Samstag in die Weltcup-Saison 2019/20. Die Bewerbe in Frankreich sind zugleich Auftakt zur vorweihnachtlichen Cross-Alps-Tour, die zusammen mit dem Montafon (14.), Arosa (17.) und Innichen (21./22.) sechs Entscheidungen im Dezember umfasst und neben einer eigenen Trophäe auch zusätzliches Preisgeld bringt.

SN/APA/Archiv/EXPA/ Johann Groder Der Ski-Cross-Weltcup verspricht Spannung