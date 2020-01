Weltcup übersiedelt auf den Stehrang

Auf den Partymarathon unter dem Hahnenkamm folgt nun das vielleicht stimmungsvollste Rennen im ganzen Winter: das Nachtrennen von Schladming.

"Für uns sind das die Tage wie bei Olympia." Nein, das sagt kein Abfahrer, das sagt Marko Pfeifer, Cheftrainer der österreichischen Slalom-Herren. Die Tage von Kitzbühel und Schladming seien außergewöhnlich, "da sind wir auch immer im Modus wie bei Großveranstaltungen", sagt Pfeifer.

Und doch sind Kitzbühel und Schladming so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Während unter dem Hahnenkamm die Temperatur im Weinkühler nicht weniger wichtig als die Schneetemperatur ist, ist Schladming der geerdete Gegenentwurf zu Kitzbühel. Man könnte auch sagen: Der Weltcup übersiedelt aus der VIP-Loge auf den Stehrang. Denn dass die Stimmung in Kitzbühel ausbaufähig sei, das hat der Schweizer Skistar Carlo Janka am Wochenende klargemacht. "Die Stimmung ist nicht gut. Es geht hier halt nicht immer um den Sport. Wir haben es auch diskutiert: Viele sind hier wegen sich selbst oder aus anderen Gründen." Das wird in Schladming, wo Organisatoren und Exekutive am heutigen Dienstag wieder mit 45.000 Fans im engen Planai-Zielstadion rechnen, anders sein.

Einer, der beide Seiten kennt, ist Reinfried Herbst. Der Salzburger hat auf dem Ganslernhang alle Höhen und Tiefen erlebt: Zwei Mal ist er in Kitzbühel im Slalom in Führung liegend ausgeschieden, beide Male hat er unmittelbar danach in Schladming das Nachtrennen gewonnen. Vor allem die zweite Auflage 2010 wird ihm wohl für immer in Erinnerung bleiben: "Wir sind damals sehr weit rechts am Zaun entlanggefahren. Im zweiten Durchgang haben dann die Fans so viele bengalische Feuer gezündet, dass sich der Schnee völlig rot gefärbt hat. Ich dachte nur: Was ist jetzt los? Ich sehe keine Konturen mehr, nur mehr roten Schnee." Aber auch abgesehen von dieser Episode sei Schladming immer ein prägendes Erlebnis gewesen. "Wenn du im Starthaus stehst und diesen Hexenkessel unter dir hast, dann ist das eine Herausforderung, die du so nicht mehr vergisst."

Und ein letztes Mal in diesem Winter kommt man nicht an Übervater Marcel Hirscher vorbei. Denn Schladming 2019, das sollte der 67. und letzte Weltcupsieg von Marcel Hirscher werden. Der noch einmal eine Machtdemonstration war: Hirscher siegte mit Bestzeiten in beiden Durchgängen. Was damals unvorstellbar war, wurde acht Monate später Realität: Hirscher hatte genug und trat ab.

Von seinen Teamkollegen hat es bisher niemand geschafft, seine Fußstapfen auszufüllen, Hirschers Sieg in Schladming war zugleich der letzte Slalomsieg eines Österreichers. Schladming 2020 würde sich somit hervorragend für ein neues Kapitel im heimischen Skisport eignen. Doch wer kann diesen Sieg einfahren? Am ehesten Marco Schwarz oder Michael Matt - oder einer, dessen Stern hier genauso überraschend aufgehen kann wie jener von Benjamin Raich 1999 und Henrik Kristoffersen 2014.