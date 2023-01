Weltcup wird zum Solo für Shiffrin und Odermatt

Der Schweizer entscheidet mit seinem Doppelsieg in Cortina den Weltcup praktisch vorzeitig für sich, Mikaela Shiffrin lässt sich für den Weltrekord noch Zeit. ÖSV vor WM mit Aufwind.

Noch vor den alpinen Weltmeisterschaften, die am kommenden Sonntag in Courchevel beginnen, sind die Gesamtweltcups de facto entschieden: Bei den Herren legte Marco Odermatt mit einem Doppelsieg bei den beiden Super G in Cortina nach und hat seinen Vorsprung auf über 300 Punkte auf Aleksander Aamodt Kilde ausgebaut. Der Norweger sah am Sonntag bei einer echten Ausfallorgie seinerseits nicht das Ziel, angesichts von vier Riesentorläufen und zwei Super G in den verbleibenden vier Wochenenden sind Kildes Chancen auf die große ...