Weltcupabfahrt in Zauchensee: Von null auf 120 km/h in nur fünf Sekunden

Die Kälberlochstrecke, eine der schwierigsten im Skiweltcup, erfordert Mut, Kraft und Technik. Die SN begleiten Hausherr Michael Walchhofer.

Nach acht Technikrennen in Folge ist Zauchensee im Skiweltcup der Damen der erste von drei Orten, an denen mit Speedrennen der olympische Countdown eingeläutet wird. Am Samstag steigt die Abfahrt und am Sonntag (jeweils 10.45 Uhr/live ORF 1) der Super G auf der berühmt-berüchtigten Kälberlochstrecke. Niemand Geringerer als "Hausherr" und Ex-Abfahrtsstar Michael Walchhofer nahm die SN mit auf eine der selektivsten Strecken im Skizirkus.

Von 0 auf 120 in 5 Sekunden: Schon der Blick vom Sessellift auf den ...