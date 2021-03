Weltcupfinale: Das Wetter könnte Pinturault noch retten

Der Franzose scheint auf der Zielgerade wieder alles zu verspielen - doch die Wetterturbulenzen in Lenzerheide spielen ihm in die Karten.

Das Wetter könnte der größte Verbündete des Franzosen Alexis Pinturault im Kampf um den Gesamt-Skiweltcup werden: Denn starke Schneefälle und stürmische Winde haben auch am Dienstag die beiden angesetzten Trainings vor den letzten Weltcupabfahrten am Mittwoch bei Damen und Herren in Lenzerheide verhindert. Das Notfallprogramm heißt nun für den Mittwoch: erst die obligaten Trainings, dann die beiden Rennen. Zwar sind beim Weltcupfinale nur die besten 25 der Disziplinenwertung plus die Junioren-Weltmeister startberechtigt, aber dennoch ist es ein Programm, das kaum ...