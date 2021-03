Weltcupsaison ohne ÖSV-Einzelsieg - Huber Kehraus-Fünfter

Die österreichischen Skispringer sind in der am Sonntag beendeten Weltcup-Saison in Einzelbewerben sieglos geblieben. Daniel Huber landete im abschließenden Flugbewerb in Planica als ÖSV-Topmann auf Platz fünf. Den Sieg sicherte sich der deutsche Weltmeister Karl Geiger, der vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und seinem Landsmann Markus Eisenbichler gewann. Im Teamwettkampf davor hatte Österreich hinter Deutschland und Japan sowie vor Slowenien Rang drei erreicht.

Sieglose Weltcupsaison für Kraft und Co.

Im Einzel kam der Flug-WM-Vierte Michael Hayböck an die zehnte Stelle. Weltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft kam nicht über Rang 17 hinaus. Philipp Aschenwald belegte Platz 21. Damit ging der Weltcupwinter für den ÖSV nach mehreren Corona-Infektionen in der Anfangsphase zum vierten Mal in 42 Jahren ohne Einzelerfolg zu Ende. Selbst Podestplätze gab es in 25 Bewerben nur einige. Der immer wieder von Rückenproblemen gebremste Kraft schaffte es als Dritter einmal auf das Stockerl. Der Salzburger sorgte aber mit dem überraschenden WM-Großschanzen-Gold in Oberstdorf für ein großes Highlight. Hinzu kam für Kraft und Co. noch Team-WM-Silber. Im Weltcup lief es im ersten Jahr unter Cheftrainer Andreas Widhölzl trotz zweier Teamerfolge aber gar nicht nach Wunsch, im Nationencup reichte es nur zu Rang vier. In der Einzelwertung landete kein ÖSV-Vertreter in den Top Ten. Die große Kristallkugel hatte sich nach elf Siegen vorzeitig erstmals der Norweger Halvor Egner Granerud geholt, der bei der WM wegen einer Corona-Ansteckung ausgefallen war. Sein Landsmann Daniel Andre Tande war im Planica am Donnerstag schwer zu Sturz gekommen, der 27-Jährige musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Die Aufwachphase wurde am Wochenende eingeleitet. Bleibende Schäden dürften Tande erspart bleiben.