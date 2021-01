Weltcupstar Pinturault setzt auf Salzburger Hilfe

Der Franzose benützt seit fast zwei Saisonen eine spezielle Methode zur Entspannung bei den Rennen. Das Trainingsgerät ist eine Erfindung aus Salzburg.

Der französische Skistar Alexis Pinturault ist in dieser Saison wieder ganz top. Nach seinen zuletzt gezeigten Leistungen ist dem 29-Jährigen, der zusammen mit Lebensgefährtin Tessa Worley in Altenmarkt lebt, der Sieg im Gesamtweltcup wohl nicht mehr zu nehmen. Derzeit führt er 258 Punkte vor dem österreichischen Slalom-Ass Marco Schwarz. Mit zwei achten Plätzen am Wochenende bei den Slalom-Weltcups in Chamonix konnte Pinturault der Konkurrenz weiter entfliehen (siehe auch Seite 15 im Stamm).

Was nur Insider im Weltcup-Zirkus wissen: ...