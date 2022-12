Weltpremiere im Rodeln bringt Sieg für Österreich

Sie hatten ihre gemeinsamen Pläne schon ad acta gelegt, nun sind sie die ersten Doppel-Siegerinnen der Geschichte im Weltcup: Selina Egle und Lara Kipp jubelten am Samstag in Igls.

Ein paar Meter weiter hat Franz Klammer 1976 Skigeschichte geschrieben. Die Rodlerinnen Selina Egle und Lara Kipp taten es am Samstag dem österreichischen Allzeithelden in ihrem Metier gleich: Sie gewannen auf der Olympiabahn von Innsbruck-Igls den ersten Doppelsitzerbewerb der Frauen überhaupt. Damit tut sich eine weitere Chance für die Rodelnation Österreich auf: Der Doppelsitzer wird 2026 erstmals olympisch sein.

Es waren zwar nur ein paar Dutzend Zuschauer, die um 10 Uhr vormittags schon zur Bahn gekommen waren. Die aber machten ordentlich Krawall, als die 19-jährige Egle und die 20 Jahre alte Kipp ihre Führung aus dem ersten Lauf vor dem deutschen Duo Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal souverän verteidigten. Es gab Jubel, Kreischen und die Jubelfast von Rodellegende Markus Prock. Der frühere Weltcup-Seriensieger liefert als Präsident des heimischen Verbands ÖRV mit seiner Truppe zuverlässig Olympiamedaillen - seit 1992 gab es immer Edelmetall.

Dass es im neuen Bewerb gleich so gut klappt, war nicht zu erwarten: "Wir haben gedacht, dass wir gar nicht mehr zusammen fahren werden", erinnerte Selina Egle an die zweijährige Pause des Duos. Das Doppelprojekt war 2020 sozusagen auf Eis gelegt worden. Pilotin Egle war im Einzel in den Weltcup befördert worden, weil coronabedingt keine Juniorenrennen mehr stattfanden. Erst vor der heurigen Saison gab es die Schlitten-Reunion der beiden Tirolerinnen, nachdem die Olympiapremiere des Damendoppels für Cortina/Mailand 2026 feststand.

"Das mit dem Sieg ist unglaublich", sagte Egle, deren Schwester Madeleine zur absoluten Weltspitze bei den Frauen zählt. Kipp ergänzte: "Überwältigend. Die Familie und die Freunde stehen im Ziel und freuen sich mit. Dass es so gleich gut gehen würde, haben wir uns nicht erwartet." Eine Schrecksekunde war dabei: Unmittelbar vor dem Zieleinlauf stellten die beiden quer. "Die Kurve haben wir a bissl geschnitten. Wir haben uns gedacht, das ist kürzer", konnte es Egle nach dem Sieg locker nehmen. Sie war am Samstag im Einsitzer noch einmal gefordert. Danach folgt das Männer-Doppelsitzerrennen. Am Sonntag sind die männlichen Einzelpiloten am Start.