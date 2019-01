Wengen-Slalom: Noël verhinderte den ÖSV-Triumph

0,08 Sekunden fehlten zum ersten ÖSV-Dreierpack in Wengen seit 1969 - weil Clément Noël vor Manuel Feller und Marcel Hirscher siegte.

0,08 Sekunden, in Worten ausgedrückt: Acht Hundertstelsekunden oder ein Wimpernschlag fehlten dem ÖSV bei den 89. Lauberhornrennen in Wengen zu einem außergewöhnlichen Skitriumph. Um diese minimale Zeitspanne distanzierte der Franzose Clément Noël im abschließenden Slalom die Österreicher Manuel Feller und Marcel Hirscher (nur 0,10 Sekunden zurück) und stoppte damit die beachtliche Siegesserie des ÖSV im Jahr 2019 und verhinderte den ersten ÖSV-Triplepack in Wengen seit dem Jahr 1969 - damals siegten Karl Schranz (Abfahrt), Reinhard Tritscher (Slalom) und Heini Messner (Kombination), diesmal hätten die Sieger in der Reihenfolge Kriechmayr, Feller und Schwarz geheißen. Zwar gelang der Triplepack auch 1998, damals wurde aber der Slalom in Veysonnaz ausgetragen.

Der erst 21-jährige Franzose war schon vor der Saison von Marcel Hirscher geadelt worden, indem er in ihm seinen potenziellen Nachfolger erkannt hat. "Ihm gehört die Zukunft, er kann auch bei dieser WM schon Gold holen", wiederholte er am gestrigen Sonntag. Noel, der in der Pressekonferenz ganz polyglott auf Deutsch, Englisch und Französisch geantwortet hat, fuhr nicht nur eine ganz feine Linie, er hielt vor allem dem Druck als Halbzeitführender stand. "Das war keine einfache Situation für mich: Zu wissen, dass einen Marcel Hirscher jagen wird, und ein paar Stunden zum Nachdenken zu haben."

Den Minivorsprung rettete er ins Ziel und war überglücklich. "Der erste Sieg ausgerechnet in Wengen, das ist fantastisch", meinte Noël, der sich aber schon auf die Rennen in Kitzbühel und Schladming freut. "Weil dort die Stimmung immer unglaublich ist."

Unglaublich, aber unglaublich schlecht war die Stimmung im heimischen Team nach Lauf eins: Hirscher (Halbzeit-Fünfter) stürmte wutentbrannt aus dem Ziel, das tat auch Marco Schwarz (16.). Daran sieht man die Erwartungshaltung, die auch bei Schwarz nach den letzten Ergebnissen deutlich gestiegen ist. Am Ende herrschte aber nicht nur bei Schwarz rundum Zufriedenheit: "Mit meinem ersten Lauf bin ich nicht zufrieden, mit Rang drei als Ergebnis nach diesem Tag muss ich aber hochzufrieden sein", meinte Hirscher, der erstmals (in beiden Durchgängen) die neue Atomic-Bindung gefahren ist. "An der Bindung ist es nicht gelegen, es ist an meinem Skifahren gelegen", meinte Hirscher, der im ersten Teil ungewöhnlich unsicher und fehleranfällig gewirkt hat, im zweiten Lauf aber einmal mehr Bestzeit aufgestellt hat. "Aber alles nutzt nichts, wenn man im ersten Lauf so daneben liegt. Nach zwei Toren hab ich mir schon gedacht, ich schwinge lieber ab."

Für Hirscher kam Rang drei diesmal aber dennoch wie gerufen: "Favoriten sind jetzt andere, Noël, Schwarz, Feller, Zenhäusern, das sind jetzt die Leute, die es zu schlagen gilt, ich bin ein alter Mann", meinte er anschließend, was bei Manuel Feller für tiefe Lachfalten gesorgt hat. "Klar will er uns vor den Heimrennen die Favoritenrolle umhängen, aber jeder weiß, was sich Hirscher erwartet und was man sich von Hirscher in Kitzbühel und Schladming erwarten kann."

Feller war nach kräftiger Erkältung mit nur einem Trainingstag nach Wengen gekommen und war nach beiden Durchgängen entsprechen fertig, aber zu Recht "stolz über zwei sehr starke Läufe". Zufrieden durfte am Ende das ganze ÖSV-Team sein: Mit Feller (2.), Hirscher (3.), Michael Matt (6./"Obwohl ich momentan nur auf 75 Prozent meiner Leistung im Rennen komme"), Christian Hirschbühl (7.) und Marco Schwarz (10.) hat sich das WM-Team für den Slalom in Åre selbst nominiert.

Und Marco Schwarz kam, nachdem er auch im zweiten Durchgang davongestürmt war, sogar noch einmal mit dem Sessellift zurück ins Ziel gefahren. "Weil eigentlich war dieses Wochenende sehr gut für mich."