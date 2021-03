Wer gewinnt die große Kristallkugel? Das Weltcupfinale wird zu einem Fotofinish

Vlhová gegen Gut-Behrami und Pinturault gegen Odermatt: In den zwei Duellen um den Gesamtweltcup gibt es in Lenzerheide zwei Favoriten und zwei Lokalmatadore, die Lunte gerochen haben.

Die Ausnahmekönner sind, wie etwa Marcel Hirscher, entweder abgetreten oder, wie Mikaela Shiffrin, derzeit eben nicht so dominant. Und daher erlebt das Skiweltcupfinale in Lenzerheide diese Woche in gleich mehreren Konstellationen einen spannenden Kampf um die Kristallkugeln. Allen voran ist natürlich in den Duellen um den Gesamtweltcup ein Fotofinish zu erwarten, das womöglich erst mit dem letzten Zieleinlauf am Sonntag entschieden wird.

Bei den Damen zeichnet sich seit geraumer Zeit der Zweikampf zwischen Petra Vlhová und Lara Gut-Behrami ...