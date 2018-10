Wetter beim Weltcupauftakt in Sölden "eher ungünstig"

Der Wettergott meint es offenbar auch heuer mit dem Auftakt zur alpinen Skiweltcup-Saison am Wochenende in Sölden nicht besonders gut. Die Wetterverhältnisse seien "eher ungünstig", hieß es seitens der ZAMG in Innsbruck am Mittwoch gegenüber der APA. Am Samstag müsse man mit kräftigem Schneefall rechnen und am Sonntag stelle sich dann Südföhn mit Windböen von bis zu 90 km/h ein.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Der Weltcup-Auftakt steht vor der Tür