Wetter-Chaos und Unkenrufen zum Trotz: Matterhorn-Abfahrt soll bleiben

Die Zwei-Länder-Abfahrt wird vom Prestige- zum Chaosprojekt. Einem Frühjahrstermin erteilt man schon eine Absage. Die ausgefallenen Herrenrennen in Zermatt/Cervinia haben weitere Folgen.

An Skirennen war am Matterhorn nicht zu denken.

Was Experten prophezeit und kritisiert hatten, hat sich am Wochenende bewahrheitet: Eine Abfahrt zu dieser Jahreszeit auf einem Gletscher ist nur mit sehr viel Wetterglück durchführbar. Da dies den Veranstaltern am Matterhorn nicht hold war, warten die Herren nach der ...