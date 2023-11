Der Saalfeldner Biathlon-Evergreen startet mit der Erfahrung von 474 Weltcuprennen in die neue Saison.

Er ist der Biathlet ohne Ablaufdatum und er hat auch 20 Jahre nach seinem Weltcupdebüt noch immer Spaß am Wettkampf: Für Simon Eder geht es in einer Woche mit dem Weltcup in Östersund los. Was motiviert den 40-jährigen Saalfeldner auch ...