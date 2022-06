"Will 2025 bei WM in Saalbach das stärkste Abfahrtsteam haben"

Marko Pfeifer über seine neue Rolle als ÖSV-Herren-Cheftrainer und was sich jetzt ändert.

Es ist ein bekanntes Gesicht in einer ganz neuen Rolle: Als neuer Cheftrainer der ÖSV-Herren durfte der langjährige Kärntner Technik-Trainer Marko Pfeifer in dieser Woche sein Riesentorlauf-Team im Tauern-Spa Kaprun zum Konditionsblock begrüßen. Was sich in den letzten Wochen für ihn geändert hat? "Es ist ein bisserl mehr Arbeit geworden", sagt er, und dass er sich zuletzt mit jener Sparte ausgiebig beschäftigt hat, die ihn bisher eher am Rande interessiert hat: mit den Speedfahrern.

