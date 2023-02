Willingen war für Österreichs Adler keine Reise wert

Die ÖSV-Springer blieben in den Einzelbewerben ohne Podestplatz. Auch das Comeback von Daniel Huber missglückte. In der Kritik stand aber vor allem die FIS.

Gut, aber nicht gut genug: So lässt sich aus ÖSV-Sicht das Skisprung-Wochenende in Willingen zusammenfassen. Bei den Herren feierte der norwegische Weltcupleader Halvor Egner Granerud einen sehr überzeugenden Doppelsieg, gewann am Samstag vor dem Slowenen Anže Lanišek und dem Polen Dawid Kubacki, am Sonntag bei schwierigen Verhältnissen vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und dem Norweger Daniel-André Tande. Granerud baute damit seine Führung im Gesamtweltcup aus und liegt nun rund 250 Punkte vor Kubacki, 450 vor Lanišek.

Bester ÖSV-Adler ...