Wind erzwang Absage von Quali für Skiflug-WM in Oberstdorf

Die Skiflug-WM in Oberstdorf hat mit einer Absage wegen zu starken Windes begonnen. Die Qualifikation am Donnerstag fiel den Ausläufern eines Sturmtiefs zum Opfer, sie soll nun am Freitag (14.30 Uhr) vor den ersten zwei Einzel-Wertungsdurchgängen stattfinden.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Das Wetter erzwang eine Verschiebung der Quali