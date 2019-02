Wind und Kälte hießen Speed-Damen in Aare willkommen

Österreichs Speedfahrerinnen sind seit Mittwoch in Aare, an den ersten Tagen war das Training wegen der windigen und kalten Verhältnisse allerdings eher schwierig. Zumindest aber blieb Nicole Schmidhofer und Co. ein Chaos bei der Anreise erspart, in dem am Sonntag viele landeten. "Es ist cool, außer dass es kalt ist", sagte Stephanie Venier einen Tag vor dem ersten Abfahrtstraining bei der Ski-WM.

SN/APA (EXPA)/EXPA/ Johann Groder Kühler Empfang für ÖSV-Athletinnen in Aare