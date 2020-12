Winkler im zweiten Arosa-Ski-Weltcup-Sprint Achter

Robert Winkler hat sich auch im zweiten Sprint-Rennen der Ski-Crosser am Mittwochabend in Arosa mit Platz acht als bester Österreicher klassiert. Nach Rang sechs am Dienstag, schaffte der Steirer neuerlich den Sprung ins kleine Finale. Der Sieg bei den Herren ging an den Schweden Viktor Andersson vor dem Schweizer Ryan Regez, dem Kanadier Kevin Drury und Vortagessieger David Mobärg (SWE).

"Hätte man mir vor den Rennen zwei Top-8-Resultate angeboten, ich hätte sie genommen", bilanzierte Winkler durchaus zufrieden. Als zweitbester Österreicher reihte sich der Salzburger Adam Kappacher als 13. ein. Bei den Damen belegte Katrin Ofner Rang 17, nachdem für die Steirerin wie schon tags zuvor erneut im Achtelfinale Endstation war. Die Schweizerin Fanny Smith feierte vor der Kanadierin Marielle Thompson und ihrer Landsfrau Talina Gantenbein ihren 24. Weltcupsieg. Der Weltcuptross der Skicrosser übersiedelt nun ins französische Val Thorens, wo am Samstag und Sonntag (19./20. Dezember 2020) erneut zwei Rennen auf dem Programm stehen. Quelle: APA