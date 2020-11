Wintersport: Es geht wieder los?

Der Skiwinter hat uns wieder: Ab diesem Wochenende läuft sowohl der alpine als auch der nordische Weltcup. Wir werfen einen Blick auf die ersten Highlights in Levi und Wisła.

Genau 300 Tage nach ihrem letzten Weltcuprennen geht Mikaela Shiffrin am Samstag in Levi wieder in ein Starthaus - und ist sogleich die große Gejagte. Shiffrin hat nach dem Unfalltod ihres Vaters Anfang Februar kein Rennen in der letzten Saison mehr bestritten, weswegen sie die Gesamtweltcup-Kugel an Federica Brignone und die Slalom-Kugel an Petra Vlhová verloren hat. Auf den heurigen Saisonstart mit Riesentorlauf in Sölden verzichtete sie wegen einer Trainingsverletzung, doch nun sind alle Blicke auf sie gerichtet: Ist sie ...